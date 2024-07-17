Новое оборудование на 21 млн рублей поступило в больницу Воскресенска за полгода
Фото: [Администрация г.о. Воскресенск]
Новое медицинское оборудование на сумму свыше 21 миллиона рублей поступило в Воскресенскую больницу за полгода. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.
Так, учреждение получило электрохирургический аппарат, риноскоп, офтальмологическую хирургическую систему, системы эндоскопической визуализации для цистоскопии и эндовидеохирургии, аппарат ИВЛ.
«Поступившее новое оборудование поможет улучшить качество диагностики и лечения пациентов», - отметили в пресс-службе.
Ранее в медучреждении начало работать отделение роботизированных эндоскопических операций.