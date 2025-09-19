Новое оборудование, новые возможности: Клинские пивовары увеличивают производительность

Новая станция позволит значительно сократить расходы на приобретение углекислого газа – на 30%, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду за счет снижения выбросов, повысить безопасность сотрудников, минимизировать потери при производстве и увеличить производительность на 20%.



В новом, вмещающем 20 тонн, резервуаре хранится сжиженная углекислота, которая необходима для изготовления пива в бутылках и ПЭТ-таре. С помощью углекислого газа из емкостей удаляется кислород, способствующий развитию бактерий. На производстве строго соблюдаются санитарные нормы, что напрямую влияет на вкусовые качества и общее качество продукта.

«Ранее мы использовали 20-литровые баллоны с углекислотой, каждый из которых весил около 40 килограммов. Ежедневно мы расходовали от 70 до 80 штук. Для их замены приходилось приостанавливать производственные линии. Два месяца назад был установлен резервуар с углекислотой. Благодаря этой модернизации производительность линий возросла на 20%», - поделился главный инженер предприятия Сергей Лысенко.

На производстве уделяется повышенное внимание обновлению технологий. В 2025 году здесь была установлена новая подстанция мощностью 600 кВт, запущена собственная котельная. В конце сентября текущего года запланировано внедрение холодильного оборудования, что еще больше улучшит контроль качества и характеристики продукции. Для поддержки развития и модернизации в 2025 году на предприятии было создано 25 новых рабочих мест.



На промплощадке пивоварни побывала глава городского округа Клин Инна Федотова. Она пообщалась с руководителем производства Вячеславом Картавиным, сотрудниками и ознакомилась с реализуемыми инвестиционными проектами.



Следует отметить, что команда пивоваров является партнером администрации городского округа Клин в организации фестиваля крафтовой культуры КлинМайFest, а также поддерживает фестивали мотокультуры и креативных направлений BRAINSTORM Motor Fest.