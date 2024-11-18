Новое современное оборудование закупили для поликлиники и ФАПов в Озерах
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Коломна]
В Городском округе Коломна в медицинские учреждения завезли новое современное оборудование, приобретенное за средства депутата.
Так, отделение неотложной помощи пополнилось шестиканальным электрокардиографом, а для отделения профилактики приобрели спирометр. В физиотерапевтическое поступил электрический миостимулятор, в лор-кабинет — электрический осветитель.
Современную технику приобрели благодаря материальной поддержке депутата Мособлдумы Игоря Исаева. Главный врач больницы Николай Макаров отметил, что министерство здравоохранения Московской области постоянно контролирует вопрос замены старого оборудования. В частности, в медицинском учреждении появились новые флюорографы, МРТ, КТ и рентгены. Учитывая оказанную помощь, врачи составили список необходимого оборудования и передали его депутату Исаеву. В перечень вошли необходимые в работе аппараты и приборы.
«Дополнительно мы во все ФАПы смогли закупить гигрометры. Потому что там хранятся лекарственные препараты, и это требует наличия вот таких, с одной стороны, простых, а с другой — очень важных приборов, которые показывают, что мы храним лекарства в правильных условиях», — пояснил Николай Макаров.
Гигрометры — приборы, необходимые для измерения влажности. В скором времени в больницу для офтальмологического кабинета доставят наборы очковых линз и аппарат для физиотерапии.
Глава Городского округа Коломна Александр Гречищев и председатель Совета депутатов округа Николай Братушков выразили депутату Исаеву слова благодарности за существенный вклад в развитие системы здравоохранения. Они отметили, что объединение усилий регионального правительства, депутатов, администрации муниципалитета и больницы позволит достигать единой цели — предоставлять населению еще более качественные услуги.
«В первую очередь это оборудование нужно не нашим врачам, хотя это ваше, можно сказать, орудие производства. Это нужно нашим жителям, чтобы они могли прийти и получить современную и своевременную качественную медицинскую помощь», — сказал Александр Гречищев.