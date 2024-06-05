Новое оборудования для заготовки и хранения компонентов крови закупят в медучреждения Подмосковья

Более двухсот миллионов рублей выделят из бюджета для закупки оборудования для заготовки крови и ее компонентов в медицинские учреждения Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Ожидается, что благодаря новому оборудованию, специалисты смогут заготавливать больше крови и ее компонентов. Они поступают в медучреждения для помощи пациентам с сильной кровопотерей, травмами, ожогами и другими заболеваниями.

Министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк подчеркнул, что планируется закупить шестьдесят единиц оборудования в семнадцать медицинских организаций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в рамках визита в Московский областной хоспис в Домодедово выразил благодарность сотрудникам учреждения за их труд.