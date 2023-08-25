Новое образовательное учреждение возводят в подмосковном ЖК «Новая Щербинка»

Новую школу, рассчитанную на пятьсот учеников, возводит ОО «Квартал-инвестстрой» в рамках комплексного развития территории жилого квартала «Новая Щербинка» в городском округе Подольск. Об этом рассказали в пресс-службе министерства жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что сегодня в фундамент новой школы заложили капсулу времени. Здесь разместят классы для начальной, средней и старшей школы, столовую с собственной кухней-столовой, актовый и спортивный залы. При этом для комфортного пребывания в помещении круглый год помимо радиаторной системы отопления в основных помещениях школы на первом этаже предусмотрена система теплых полов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Подмосковье откроют тридцать новых школ.