Андрей Воробьев: тридцать новых школ откроют в Подмосковье в этом году

Досрочную сдачу новых школ в регионе обсуждали на традиционном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами городских округов.

«Знаю, что Минстрой интенсивно занимается тем, чтобы 1 сентября максимальное количество школ <…> было введено. У нас есть масштабные проекты, которые мы сдаем досрочно», — отметил Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что для того, чтобы сдать объекты вовремя, некоторые коллеги из Минстроя практически живут в школах.

«Это важно. Мы не должны здесь ни в коем случае допустить каких-либо недоразумений. Понятно, что в течение какого-то времени всегда идет донастройка, исправление строительных недочетов, но это все должно быть не больше, чем косметика», — указал он.

Губернатор Подмосковья напомнил, что в этом году в школы региона пойдут свыше миллиона детей, в том числе порядка 120 тысяч первоклассников.

«В этом году мы откроем тридцать школ. Некоторые из них откроются или со второго модуля, или со второго полугодия. Это, в любом случае, важно, потому что разгружает те школы, в которых дети или тратят много времени на дорогу, или вынуждены учиться в переполненных классах», — сказал Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев посетил с рабочей поездкой Дмитров. Глава региона обсудил с родителями и учениками сроки сдачи новых школ в городе.