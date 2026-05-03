Новое оформление легенд: почему «Иванушки International» зачеркивают часть английских названий

Культовый бойз-бэнд представил обновленный визуальный стиль своих афиш. Теперь второе слово в названии коллектива перечеркнуто, что стало ответом на современные тренды и ироничным взглядом на историю группы, пишет ТАСС .

Инициатива продюсера и творческий замысел

Солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов официально подтвердил, что на будущих рекламных плакатах слово «International» будет перечеркнуто черными линиями. Автором этой концепции выступил продюсер группы, народный артист России Игорь Матвиенко. По словам музыкантов, англоязычная приставка изначально задумывалась как шуточный элемент, а текущее визуальное решение добавляет бренду конкретики и юмора. Григорьев-Апполонов подчеркнул, что название «Иванушки» само по себе является мощным идентификатором, который безошибочно узнается публикой.

Борьба с англицизмами и официальный статус

Несмотря на изменения в графическом оформлении, юридического переименования коллектива на данный момент не зафиксировано. Ранее Игорь Матвиенко допускал возможность корректировки названия в контексте дискуссий об ограничении использования иностранных слов в российском публичном пространстве. Первые обновленные афиши уже были замечены в Новосибирске перед предстоящим концертом на «Сибирь-арене».