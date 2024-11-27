Новое освещение появилось на пяти адресах в Ленинском округе благодаря программе «Светлый город»
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Ленинский]
В Ленинском городском округе в 2024 году установили новое освещение на пяти адресах муниципалитета.
Работы выполнены в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Светлый город», сообщила пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
«Данный проект направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей», — начальник отдела благоустройства администрации Ленинского городского округа Михаил Лосев.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Ленинский]
Освещение провели на следующих направлениях: в сельском поселении Совхоз им. Ленина, вблизи деревни Ближние Прудищи, в деревне Тарычево на улице Садовой, во дворе домов № 68 и № 25 на проспекте Ленинского Комсомола, до деревни Коробово от Зеленого шоссе.
«Адресный перечень мест установки уличного освещения был сформирован на основании пожеланий жителей путем голосования на портале «Добродел», — добавил Лосев.
В пресс-службе отметили, что на территории округа специалисты заменили 2754 светильника, отдав предпочтение энергоэффективным моделям. Кроме того, в округе установили 20 шкафов, предназначенные для управления системами наружного освещения. Указанные работы были выполнены квалифицированными специалистами на протяжении 2024 года.
Местные власти работают над тем, чтобы в муниципалитете создавалась благоприятная световая среда. Освещенные в вечернее время улицы и площадки, парки и скверы позволяют жителям чувствовать себя в безопасности. Кроме того, повышается комфорт жизни. Также освещенные зоны продлевают время пребывания жителей на улицах, что особенно востребовано в теплое время года. Работа в данном направлении будет непременно продолжена, отметил Станислав Каторов.
«Впереди нас ждут новые вызовы и задачи. Наша ответственность — быть готовыми к переменам, эффективно управлять имеющимися ресурсами, возможностями и, что самое главное, не забывать о главном ресурсе — доверии наших жителей. Уверен, что совместными усилиями с нашими жителями и активистами Ленинский округ продолжит свое развитие», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.