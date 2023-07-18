Новое отделение нейрохирургии открыли в Люберецкой областной больнице

В стационаре № 1 Люберецкой областной больницы открылось отделение нейрохирургии. Оно рассчитано на пятнадцать коек круглосуточного пребывания. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Всего на сегодняшний день в Подмосковье функционирует четырнадцать нейрохирургических отделений, где оказывается медицинская помощь пациентам с различными патологиями головного мозга, спинного мозга, позвоночника.

«В отделении оперируют три нейрохирурга, которые прошли обучение в федеральных медицинских центрах и имеют большой опыт нейрохирургической практики. Проведено уже более 20 операций», — добавил главный врач Люберецкой больницы Дмитрий Семенцов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в течение года в регионе планируется заметно снизить нехватку медицинских кадров.