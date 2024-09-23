Новое отделение реабилитации появилось в больнице Жуковского округа

В Жуковской больнице открылось новое отделение медицинской реабилитации, рассчитанное на 15 коек круглосуточного пребывания, лечение в котором будут проходить пациенты с заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Важно начинать реабилитацию после перенесенных травм и заболеваний как можно быстрее. Ведь именно от нее зависит качество будущей жизни пациента», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, отделение полностью укомплектовано медицинскими специалистами и современным оборудованием. Там установили тренажер-степпер, имитирующий подъем по лестнице, система для реабилитации функции ходьбы и не только. Заведующая отделением реабилитации Жуковской больницы Екатерина Трубецкая отметила, что реабилитация помогает полностью или частично восстановить нарушенные или утраченные функции организма, а также «повысить качество жизни пациента, сохранить его работоспособность и интегрировать его в общество». Пройти ее можно бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии медицинских показаний.

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