Новое поколение лидеров: в Кашире пополнили ряды «Движения Первых»

В Кашире состоялась масштабная церемония пополнения рядов российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Более 250 местных школьников дали торжественную клятву и получили отличительные знаки, став полноправными участниками общероссийской команды. Мероприятие собрало около 400 человек, включая представителей администрации, педагогов, родителей и почетных гостей, создав атмосферу настоящего праздника.

С напутственными словами к новому поколению активистов обратились депутат Московской областной Думы Андрей Голубев и руководитель ассоциации ветеранов СВО Александр Зотов.

«Я, как участник СВО, очень рад, что появилось это движение, и так много ребят присоединилось и присоединяется к нему. Это объединяет нас, важно достигать вершин и стремиться к этому. Стремитесь быть первыми, будьте первыми», — сказал Александр Зотов.

Его слова задали тон всему событию, сфокусировав внимание на целях движения: объединении молодежи, формировании мировоззрения на основе нравственных ценностей и вдохновении на достижение личных и общественных вершин.

Мероприятие в Кашире подчеркнуло важность единства и поддержки внутри сообщества, а также ключевую роль наставников в воспитании лидерских качеств. Завершился праздник яркими концертными номерами и выступлением Детского духового оркестра, который символично объединил звуки разных инструментов в гармоничную мелодию, ставшую метафорой самого движения — где каждый участник важен, а вместе они создают нечто большее.