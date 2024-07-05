Новое школьное лесничество планируют создать в подмосковном Наро-Фоминске

Сотрудники Наро-Фоминского лесничества побывали в Наро-Фоминской школе № 5 и обсудили с руководством учебного учреждения вопросы по организации школьного лесничества. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Отмечается, что в ряды юных лесничих решили вступить ученики восьмых классов, в настоящий момент идет формирование списков, а также активное обсуждение названия объединения школьников.

Заместитель директора Наро-Фоминского филиала ГКУ МО «Мособллес» Анна Корявцева и инженер Александр Шилин встретились директором Викторией Блашковской и учителем биологии Александрой Зайцевой для рассмотрения плана занятий на год и документального оформления соглашения о создании школьного лесничества.

Организуемое школьное лесничество станет двенадцатым в Наро-Фоминском филиале — сейчас уже 160 школьников постигают в них лесные науки, ежегодно участвуют в конкурсе «Подрост» и областном слете школьных лесничеств.