Новое тяжелое оборудование установили в четырех больницах Подмосковья

В медицинских организациях Московской области продолжают устанавливать новое тяжелое оборудование. Так, в Воскресенской больнице заработал новый рентген-аппарат, в Лобненской и Балашихинской — маммографы, а в Дмитровской установили новый флюорограф. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что на эти цели было направлено почти семьдесят миллионов рублей. С помощью нового цифрового маммографа в Лобненской больнице смогут проводить более качественную диагностику молочных желез, выявлять на ранней стадии различные новообразования, в том числе злокачественные. Маммограф уже начал работать, такой же аппарат заработал и в поликлинике № 4 Балашихинской больницы.

Цифровой рентген-аппарат в Воскресенске установили во взрослой поликлинике. Ожидается, что на нем будут проводить порядка сорока исследований в смену. Заведующий отделением лучевой диагностики Воскресенской больницы Алексей Соломатин подчеркнул, что с вводом в эксплуатацию данного аппарата повысится доступность оказания медицинской помощи.

Также новый цифровой флюорограф появился во взрослой поликлинике Дмитровской больницы. В настоящий момент там продолжается капитальный ремонт. Аппарат будет введен в работу после завершения работ и открытия поликлиники.

Напоминаем, что ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в следующем году в регионе окончательно откажутся от аналогового медоборудования.