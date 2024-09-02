Новое уникальное медицинское оборудование установили в подмосковном реабилитационном центре «Ясенки»

В подмосковный центр «Ясенки» для реабилитации участников специальной военной операции закупили уникальное оборудование, которое значительно расширит возможности диагностики и реабилитации пациентов. Об этом заявили в Министерстве социального развития Московской области.

Так, в центре появился аппарат для электропунктурной диагностики, медикаментозного тестирования и адаптивной биорезонансной терапии, а также электро-, магнито- и светотерапии по БАТ и БАС — компьютеризированный «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ». Этот аппарат позволит врачам более точно определять состояние здоровья пациентов и подбирать индивидуальные методы лечения.

Для тех, кто нуждается в улучшении работы легочной ткани и других органов и систем, а также для пациентов, перенесших операции с формированием рубцов, поступил аппарат MANTIS MR991. Он использует метод эндомассажа в сочетании с магнитным полем, что способствует восстановлению тканей и улучшению функционального состояния органов.

Примечательно, что специалисты центра уже прошли обучение непосредственно на рабочем месте, что позволит им быстро освоить новую аппаратуру и успешно применять ее в практике. Ожидается, что новое оборудование станет важным инструментом в работе врачей и поможет им достигать лучших результатов в лечении и реабилитации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил команду детского хосписа, расположенного в подмосковном Домодедово, за заботу о маленьких пациентах.