Губернатор Подмосковья поблагодарил команду детского хосписа за заботу о маленьких пациентах
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Детскому хоспису в Домодедово сегодня исполняется пять лет, напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях.
Губернатор поблагодарил специалистов медицинского учреждения — врачей, педагогов, воспитателей и волонтеров — за заботу о маленьких пациентах.
«За эти годы здесь <…> помогли тысячам ребят, которые нуждаются в особенном уходе — это первый и единственный центр детской паллиативной помощи в регионе. Спасибо команде нашего детского хосписа <…>. Вы наполняете каждый день наших маленьких пациентов радостью и надеждой, дарите свою заботу, внимание и теплоту. Пусть впереди будет еще много добрых дел и детских улыбок», — сказал Андрей Воробьев.
Детский хоспис в Домодедово был открыт в 2019 году. Он располагается в одном из самых живописных мест региона — в усадьбе Пржевальского.