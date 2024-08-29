Губернатор Подмосковья поблагодарил команду детского хосписа за заботу о маленьких пациентах

«За эти годы здесь <…> помогли тысячам ребят, которые нуждаются в особенном уходе — это первый и единственный центр детской паллиативной помощи в регионе. Спасибо команде нашего детского хосписа <…>. Вы наполняете каждый день наших маленьких пациентов радостью и надеждой, дарите свою заботу, внимание и теплоту. Пусть впереди будет еще много добрых дел и детских улыбок», — сказал Андрей Воробьев.