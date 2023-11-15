Новое высококлассное тяжелое оборудование получили больницы городского округа Коломна

В Администрации городского округа Коломна рассказали, что новейшее тяжелое оборудование поможет вывести качество медицинских услуг на более высокий уровень. На сегодняшний день все приборы уже установлены, специалисты проводят их тестирование.

Еще некоторое время назад рентгенологам-лаборантам коломенской больницы приходилось возиться с кассетами и пленками. Теперь этот труд ушел в прошлое. Специалисты работают с цифровым маммографом. Этот аппарат уже установили в поликлинике № 1. Этот прибор российского производства ничем не уступает зарубежным аналогам. Он дает возможность безболезненно проводить исследование молочных желез. При этом он выдает качественные снимки сразу на монитор лаборанта.

«В подложку встроен детектор, который полностью оцифровывает снимок и передает его на станцию лаборанта», – рассказал заведующий центром лучевой диагностики ГБУЗ МО «Коломенская больница» Роман Алексеенко.

Он отметил, что затем здесь же, на месте, производится оценка и передается на станцию врача. В среднем в день на новом маммографе можно проводить до трех десятков исследований.

Это не последнее пополнение медучреждение. Уже полным ходом идет масштабный ремонт в соседнем кабинете: он готовится принять высокоточный цифровой флюорограф.

А в поликлинике №2 к открытию готовится кабинет маммографии. Совсем скоро здесь тоже можно будет быстро и очень точно проверить свое здоровье.