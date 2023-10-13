Новое здание блока наркологического отделения планируют построить в подмосковном Красногорске

Блок наркологического амбулаторно-поликлинического отделения с дневным стационаром возведут на улице Речная в Красногорске. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что данный объект включен в областную госпрограмму по строительству объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время ведется проработка территории под его размещение.

При этом ввести в эксплуатацию новый объект здравоохранения планируется в 2025 году.

Ранее во время совещания губернатора Андрей Воробьев с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов стало известно, что до конца текущего года после капитального ремонта в регионе откроется еще тридцать поликлиник.