Новое здание СПИД-центра открылось в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Новое здание Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями открылось в Подмосковье, сообщили в Минздраве региона.
Учреждение расположено в микрорайоне Силикат, дом 41А в Котельниках. В здании три этажа. После переезда центр увеличил мощность амбулаторно-поликлинического звена с 200 до 360 посещений в смену.
В учреждении работают узкопрофильные специалисты, доступны рентгеновские исследования, КТ, УЗИ, эндоскопия. Кроме того, здесь организовано педиатрическое отделение с отдельным входом.
По словам первого зампреда областного правительства Светланы Стригунковой, в регионе лечение ВИЧ-инфекции получают более 38 тысяч пациентов. Уровень заболеваемости снижается.
«За последние три года этот показатель снизился более, чем на семь процентов», - сообщила она.