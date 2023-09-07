Новое здание СПИД-центра открылось в Подмосковье

Новое здание Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями открылось в Подмосковье, сообщили в Минздраве региона.

Учреждение расположено в микрорайоне Силикат, дом 41А в Котельниках. В здании три этажа. После переезда центр увеличил мощность амбулаторно-поликлинического звена с 200 до 360 посещений в смену.

В учреждении работают узкопрофильные специалисты, доступны рентгеновские исследования, КТ, УЗИ, эндоскопия. Кроме того, здесь организовано педиатрическое отделение с отдельным входом.

По словам первого зампреда областного правительства Светланы Стригунковой, в регионе лечение ВИЧ-инфекции получают более 38 тысяч пациентов. Уровень заболеваемости снижается.