Новое жилье для 180 семей: в Пушкино ввели в эксплуатацию два дома

Разрешение на ввод в эксплуатацию двух домов в Пушкино выдало Министерство жилищной политики Подмосковья. Новые здания заселят люди, покинувшие ветхое жилье. Среди них десятки семей-переселенцев.

Ведомство официально подтвердило готовность жилых объектов по ул. Октябрьская и в мкр. Мамонтовка на ул. Гоголевская в Пушкино. Это значит, что уже в скором времени дома смогут заселять жители. Впереди еще осмотр новых помещений, а также завершение работ по передаче объекта в муниципальную собственность г. о. Пушкинский.

Новыми жильцами по указанным адресам станут жители, переселившиеся из аварийных многоквартирных домов. Это 180 семей: 65 найдут новый дом на Октябрьской и 115 на Гоголевской.

Отмечается, что пушкинским семьям предоставят новые и просторные квартиры с отделкой. Переселиться и улучшить жилищные условия им помогли в рамках реализации госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».