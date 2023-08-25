Нового главу избрали в городском округе Кашира

В сообщении ведомства уточнили, что за его кандидатуру проголосовал Совет депутатов. Отметим, что Шувалов с 2016 по 2019 годы занимал должность советника министра имущественных отношений региона и председателя комитета по управлению имуществом администрации Химок. После этого его назначили заместителем главы администрации городского округа Красногорск. С июля текущего года он был временно исполняющим полномочия главы городского округа Кашира.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.