Нового главу избрали в городском округе Кашира

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Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Кашира]

Михаил Шувалов стал новым главой городского округа Кашира, сообщили в Министерстве территориальной политики Подмосковья.

В сообщении ведомства уточнили, что за его кандидатуру проголосовал Совет депутатов. Отметим, что Шувалов с 2016 по 2019 годы занимал должность советника министра имущественных отношений региона и председателя комитета по управлению имуществом администрации Химок. После этого его назначили заместителем главы администрации городского округа Красногорск. С июля текущего года он был временно исполняющим полномочия главы городского округа Кашира.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.

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