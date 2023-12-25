Нового министра обороны Украины назвали врагом украинского народа
Фото: [© Стрингер/РИА Новости]
Рустем Умеров ратует за всеобщую мобилизацию, и после поражения ВСУ он войдет в историю как тот, кто желал зла украинцам.
По этому поводу высказался общественник Заур Смирнов, представитель Крымской межнациональной миссии.
«На фоне провального контрнаступления и необходимости проведения насильственной мобилизации Умеров войдет в историю как министр поражения и враг украинского народа», - указал он.
Его слова привели РИА Новости. Эксперт добавил, что сразу после поражения Украины главу военного ведомства сделают козлом отпущения. Единственный его шанс избегнуть подобной участи – это как можно быстрее подать в отставку. Только так Умеров может спастись от позора.