Рустем Умеров ратует за всеобщую мобилизацию, и после поражения ВСУ он войдет в историю как тот, кто желал зла украинцам.

По этому поводу высказался общественник Заур Смирнов, представитель Крымской межнациональной миссии.

«На фоне провального контрнаступления и необходимости проведения насильственной мобилизации Умеров войдет в историю как министр поражения и враг украинского народа», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Эксперт добавил, что сразу после поражения Украины главу военного ведомства сделают козлом отпущения. Единственный его шанс избегнуть подобной участи – это как можно быстрее подать в отставку. Только так Умеров может спастись от позора.