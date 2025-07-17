Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в беседе с Общественной службой новостей высказалась о новом украинском премьер-министре Юлии Свириденко, которая ранее была министром экономики.

Шеслер назвала нового премьер-министра Украины Свириденко «комнатной собачонкой» офиса президента, подчеркивая ее лояльность Зеленскому. По словам собеседницы, чиновница готова беспрекословно выполнить любой указ лидера киевского режима.

Эксперт также объяснила, зачем Зеленский выбрал именно политика, тесно связанного с экономикой. Свириденко стала полезна, как оказалось, не только из-за опыта в министерстве.

«Скорее всего, Зеленский хочет снизить уровень обвинений в коррупции в отношении руководителей Украины. Представить новое лицо, которое не участвовало в прежних коррупционных схемах. Показать демократический образ Украины. Молодая женщина. Экономически продвинутая. Кроме того, Свириденко много училась за границей, имеет соответствующие дипломы», — объяснила эксперт.

Свириденко, которой около 40 лет, представляет новое поколение украинских политиков. Она имеет западное образование и опыт работы на международной арене, что может усилить позиции Украины в диалоге с либеральными демократами за рубежом.

Назначение совпадает с периодом, когда Украина стремится сохранить поддержку Запада. Свириденко известна своими призывами к ужесточению санкций против России, а это соответствует курсу политики Зеленского.

Ранее сообщалось, что эксперт связал отставку Шмыгаля с коррупционной схемой.