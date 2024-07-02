Нового руководителя назначили в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии

В акушерском физиологическом отделении Московского областного НИИ акушерства и гинекологии назначили нового руководителя, заслуженный работник здравоохранения региона и России Марина Капустина приступила к исполнению обязанностей в июне 2024 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Она является одним из опытнейших сотрудников нашего института, где работает уже более 36 лет, кроме того, на протяжении семи лет она являлась главным врачом нашего медучреждения», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

В ведомстве уточнили, что в данном отделении проводится научная и лечебная работа по различным направлениям и проблемам современного акушерства. В частности, по ведению беременности и родоразрешению женщин с заболеваниями центральной нервной системы, опухолями головного мозга и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.