Новогоднее ЧП в Кронштадте: за четыре ошибки в названии города оформителям грозит ответственность

В Кронштадте произошел курьезный, но показательный инцидент: на главной новогодней сцене города разместили поздравление с четырьмя ошибками в его названии. Во время мероприятия «В ожидании чуда!» на центральной площади горожане увидели надпись: «С Новым годом, Крондшатд».

Как сообщает издание «Подъем» со ссылкой на администрацию Кронштадтского района Санкт-Петербурга, ответственность за досадную оплошность власти возложили на подрядчика, занимавшегося оформлением.

«По данному факту со стороны заказчика в адрес исполнителя будут приняты меры ответственности, согласно условиям заключенного контракта», — заявили в администрации, отметив, что ошибку в центральной видеозаставке допустил именно исполнитель работ.

Таким образом, виновником скандального новогоднего поздравления признаны не чиновники, а компания-оформитель, которая теперь понесет ответственность в рамках условий госконтракта.