«Новогоднее чудо отменяется из-за кулаков». Воспитательницу избили на парковке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге из-за жестокого нападения на воспитательницу детского сада под угрозой срыва оказались запланированные новогодние утренники. Травмы, полученные педагогом, вынудили её оставаться дома, оставив воспитанников без главного зимнего праздника. Подробности инцидента приводит телеграм-канал Ural Mash со ссылкой на потерпевшую.

Конфликт, переросший в рукопашную схватку, разгорелся на парковке у аптеки на улице Пехотинцев. Воспитательница вместе с супругом остановились у входа в здание, что спровоцировало агрессию со стороны другого автовладельца. Мужчина, выходивший в этот момент из аптеки, начал высказывать претензии и грубо оскорблять супруга педагога.

«Незнакомец начал оскорблять супруга педагога, отказался решать вопрос мирно и продолжил ссору, несмотря на присутствие детей в машине», — отмечается в сообщении.

Ситуация усугубилась, когда к конфликту неожиданно подключилась спутница дебошира, набросившись на женщину сзади. В завязавшейся потасовке воспитательница получила ушибы головы и синяк на лице. После нападения агрессоры спешно покинули место происшествия, их сейчас разыскивают правоохранительные органы.

Инцидент имел серьезные последствия для всего детского коллектива. Чтобы восстановиться после пережитого стресса и физических травм, педагогу необходим больничный режим. В связи с её отсутствием праздничные мероприятия для детей пришлось отменить, омрачив ожидание Нового года для малышей и их родителей.

