Новогоднее чудо свершилось: депутат заксобрания выполнил желание ребенка из челябинской глубинки

Активный второклассник, участвующий в конкурсах и любящий зимние игры, теперь сможет проводить еще больше времени на свежем воздухе. Шар с его желанием на праздничной елке достался именно Виталию Маслову, который одним из первых присоединился к благотворительной инициативе в регионе.

Акция, стартовавшая по всей России в преддверии праздников, традиционно объединяет в Челябинской области депутатов, чиновников, глав муниципалитетов, силовиков и общественников. Их цель — подарить новогоднее чудо детям, нуждающимся в особой поддержке: сиротам, ребятам из многодетных и малоимущих семей, детям участников СВО и тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Виталий Маслов отметил, что эта акция является возможностью подарить новогоднюю сказку именно тем детям, которые ждут ее больше всего. Он подчеркнул, что для «Единой России» важно, чтобы каждый ребенок почувствовал заботу и поддержку, а праздник был наполнен волшебством и радостью, что является неотъемлемой частью народной программы партии.

«Елка желаний» проводится на Южном Урале уже восьмой год по инициативе секретаря регионального отделения партии, губернатора Алексея Текслера. К акции также присоединились министр спорта региона Владимир Иванов, мэр Челябинска Алексей Лошкин, председатель городской думы Сергей Буяков, а также главы районов, комитетов, управлений и другие депутаты.