Новогоднее чудо своими руками: в Егорьевске поддерживают маленьких пациентов подарками

Она направлена на поддержку детей, которые проходят длительное лечение в медицинских учреждениях. В течение двух недель жители муниципального округа наполняли специальные контейнеры игрушками, развивающими наборами, книгами и творческими материалами.

Исполняющий обязанности руководителя местного отделения «Молодой Гвардии» Игорь Демянчук пояснил социальную значимость инициативы.

«Мы хотим подарить радость детям, которые сейчас находятся в больницах и не видят ни новогодних украшений города, ни предпраздничной подготовки, а проходят порой сложные и болезненные медицинские процедуры», — сказал Игорь Демянчук.

По его словам, активисты призывают горожан, совершая новогодние покупки, добавлять в корзину хотя бы один подарок для маленьких пациентов.

К благотворительному проекту присоединились муниципальные учреждения — школа №12 и Дворец спорта «Егорьевск». Как отметил директор спортивного комплекса, руководитель окружной фракции «Единая Россия» Павел Фокин, собранные подарки помогут детям ощутить поддержку в трудный период. По его словам, каждая коробка — это не просто подарок, а символ надежды и поддержки.

Прием подарков продолжается до 1 декабря по трем адресам: магазины «КанцПарк» в 1-м микрорайоне (дом 7А) и на Советской улице (дом 121), а также общественная приемная «Единой России» на проспекте Ленина (дом 14). Все собранные предметы будут переданы в лечебные отделения Егорьевской больницы и «Добрую комнату» детской поликлиники, где станут психологической поддержкой для детей во время медицинских процедур.