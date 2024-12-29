Россияне, желающие встретить Новый год и провести новогодние каникулы в Крыму, похоже, решили загодя въехать на полуостров. Несмотря на наличие достаточного количества пропускных пунктов, на Крымском мосту, ожидаемо, начали появляться автомобильные заторы.

Как информирует оперштаб в своем аккаунте в соцсетях, с обеих сторон путепровода сотни автолюбителей часами стоят в пробках, ожидая своей очереди на проверку. По состоянию на 18 часов по мск там скопились около 1500 автомобилей.

«В очереди со стороны Тамани находится 950 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 415 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — приводится в сообщении оперштаба.

Спустя несколько часов наметилась тенденция к снижению количества автотранспорта. По последним данным оперштаба, со стороны Тамани около трех часов въезда на Крымский мост ожидают 915 транспортных средств. Со стороны Керчи стоят 150 транспортных средств.