Новогодние елки появились в Ленинском городском округе

Высота ёлки — 17 метров. Чтобы собрать конструкцию из 32 секций, потребовалось несколько дней.В общей сложности этой зимой только на центральных площадках Ленинского городского округа разместят около 30 елей. Кроме того, улицы украсят оригинальные инсталляции, в которых используют 15 километров гирлянд и более, чем 2 тыс. новогодних игрушек.Свои территории к празднику будут оформлять организации, работающие в Ленинском городском округе, муниципальные и частные управляющие компании, торговые предприятия, учебные заведения и так далее.Кроме того, сейчас МБУ «Дорсервис» проводит установку праздничной ёлки на Советской площади в городе Видное.