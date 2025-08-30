Новогодние каникулы для россиян начнутся с 31 декабря

В соответствии с официальным постановлением Правительства РФ, новогодние каникулы 2026 года продлятся для россиян двенадцать дней. Об этом сообщил председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов в интервью РИА Новости.

Период непрерывного отдыха начнется в среду, 31 декабря 2025 года, и завершится в воскресенье, 11 января 2026 года. Такое решение было принято в связи с официальным переносом выходного дня. Поскольку суббота, 4 января, совпадает с праздничной датой, этот день был перенесен на последнюю среду уходящего года.

Таким образом, в соответствии с действующим трудовым законодательством, официальные новогодние праздники будут включать в себя дни с 1 по 11 января, а благодаря переносу, отдых начнется уже 31 декабря.

Ранее депутат Нилов сообщил о том, что МРОТ с 1 января 2026 года должен вырасти примерно на 20%.