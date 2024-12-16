Новогодние мастер-классы провели для многодетных семьей и близких бойцов СВО в Луховицах

В городском округе Луховицы многодетные семьи и родные участников спецоперации зарядились новогодним настроением на увлекательных мастер-классах «МастЕРские Деда Мороза». Мероприятия на минувших выходных организовали депутаты местного отделения «Единой России», активисты партийного проекта «Крепкая семья» и молодогвардейцы.

Мастер-классы провели в общественной приемной единороссов в Луховицах. Вместе с Валерией Фоминой из студии рисования «Белая стрекоза» ребята и их родители создали открытки, сделали праздничные поделки из бумаги и расписали деревянные формы, которые станут украшением для елки. Время провели не только с пользой, но и весело: участники поводили хоровод с Дедом Морозом и получили массу положительных эмоций.

Создавали также новогодние игрушки с главным символом «Единой России» — белым медведем. Животное на фоне блестящего звездного неба очень полюбилось ребятам. Юных умельцев направляли активисты, которые заранее подготовили удобные для детского восприятия эскизы.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Луховицы ]

«Художник Валерия Фомина помогла ребятам завершить работу над игрушками. После мастер-класса участники снова весело водили хоровод», — отметила депутат окружного отделения «ЕР» Валентина Строкова.

Участники мастер-классов смогли забрать поделки себе. На память им также вручили именные сертификаты, открытки и значки помощников Деда Мороза.

Отметим, что «МастЕРские Деда Мороза» проведут вновь. Творческие мастер-классы пройдут 21 и 22 декабря для всех желающих семей с детьми. Развернется мероприятие в ТРК «КАДО» в Луховицах. Создавать новогоднюю атмосферу вместе начнут с 12.00.