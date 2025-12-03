Новогодний бонус для пенсионеров откладывается: большинство пенсионеров останутся ни с чем

Инициатива о введении единовременной предновогодней выплаты для пенсионеров, выдвинутая накануне, вряд ли будет реализована в текущем году из-за позднего срока внесения предложения. Об этом заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с 360.ru.

Комментируя предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, который обратился в Министерство труда с соответствующим призывом, парламентарий отметила, что сама идея заслуживает внимания и поддержки. Однако, по ее словам, практическая реализация подобной меры требует заблаговременной подготовки и внесения изменений в бюджет Пенсионного фонда России, что было сделано еще в середине года.

Депутат также добавила, что часть пенсионеров традиционно получает иную поддержку в предпраздничный период — от региональных властей или из корпоративных бюджетов предприятий, где они ранее трудились.

Ранее выяснилось, что цены на новогодний стол поднимутся на 35% к концу декабря.