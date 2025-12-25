В Подмосковье паркам вручили знак качества «Дед Мороз рекомендует»

В Подмосковье были определены парки с лучшим оформлением к Новому году. Победители получили знак качества «Дед Мороз рекомендует», передает Министерство культуры и туризма Московской области.

Итоги конкурса «Дед Мороз рекомендует» подвели в Люберцах на территории Наташинского парка. В шести номинациях были выбраны 50 победителей из 24 округов. Лидером по числу выигранных номинаций стал Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха.

Также в парке организовали отправку Деду Морозу очередной партии писем, написанных жителями. Всего было собрано свыше 5 тыс. посланий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в области подготовились к празднованию Нового года.