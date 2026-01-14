«Новогодний кошмар за стеной». Убийство в Хоккайдо: тело девушки нашли спустя 10 дней после гибели

В японском городе Хидака (префектура Хоккайдо) полиция раскрыла шокирующее преступление, связанное с местным баром. 10 января в ходе обыска за стеной складского помещения питейного заведения были обнаружены останки 20-летней девушки.

Хозяином бара является 49-летний Тосихико Мацукура, который вскоре после обнаружения тела дал признательные показания. По словам мужчины, он был знаком с жертвой и совершил нападение на нее в последний день уходящего года — 31 декабря. Экспертиза подтвердила, что смерть наступила примерно за 10 дней до обнаружения, что совпадает с указанной датой.

Примечательно, что 1 января бабушка погибшей уже обратилась в полицию с заявлением об исчезновении внучки. Тем временем заведение Мацукуры, которое было закрыто 31 декабря, возобновило работу уже 2 января, пока за его стенами находилось тело. Мотивы, побудившие владельца бара на преступление, остаются невыясненными. Следствие продолжает работу.

