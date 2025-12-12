Новогодний отдых в Сочи подорожал: тур на пять ночей теперь стоит от 141 тыс. рублей

Встреча Нового года в Сочи обойдется россиянам минимум в 141 тыс. руб. за стандартный тур продолжительностью пять ночей в отеле категории «пять звезд». Такие данные опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

На фоне этого предложения альтернативные варианты на черноморском побережье также демонстрируют высокий ценовой уровень. Так, стоимость подобного отдыха в Анапе начинается от 127 тыс. руб.

При этом пакет услуг «ультра все включено» в одном из анапских отелей оценивается уже минимум в 230 тыс. руб. Поездка в Геленджик с проживанием в отеле и питанием по системе «завтраки» будет стоить примерно 190 тыс. руб.

Эксперты объясняют, что цены на Новый год на юге России резко взлетают в первую очередь из-за уникального климата. Эти места — практически единственные в стране, где в зимние праздники можно рассчитывать на относительно теплую погоду без сильных морозов.

Когда у всей страны одновременно начинаются длинные каникулы, желающих попасть сюда становится в разы больше, чем доступных мест в отелях и самолетах, а бизнес, пользуясь ажиотажем, поднимает цены до максимума.

К этому добавляется фактор «праздничной наценки». В преддверии Нового года местные рестораны, экскурсионные агентства и развлекательные центры также значительно увеличивают стоимость своих услуг, так как работают в особом, праздничном режиме.

