Новогодний прайс-лист: визит Деда Мороза в Москве подорожал до цены иномарки

В столице в канун Нового года установились не только морозные, но и рекордно высокие цены на услуги главных сказочных персонажей. Как сообщают Telegram-каналы, вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом в последний день года превратился в дорогостоящее удовольствие с динамическим ценообразованием.

Согласно данным издания, тарифы на праздничный визит в ночь с 31 декабря на 1 января увеличиваются каждые четыре часа в среднем на 10 тысяч рублей. Таким образом, цена волшебства напрямую зависит от времени суток. Самый доступный вариант — часовая программа с поздравлениями в первой половине дня в стандартных костюмах — стартует от 60 тысяч рублей. Более продвинутые пакеты, включающие костюмы «люксового» уровня и расширенное представление, оцениваются еще выше: утренний визит обойдется примерно в 68 тысяч рублей. Пик стоимости приходится на новогоднюю ночь. За выступление дуэта в самый волшебный час москвичам и гостям столицы придется заплатить около 110 тысяч рублей. Экономия на одном персонаже практически невозможна: даже приглашение только Снегурочки тарифицируется по полной ставке. Ее получасовое поздравление в полночь оценивается примерно в 100 тысяч рублей.