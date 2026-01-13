«Новогодний рейс обернулся арестом». Двух россиян задержали в Китае за курение в самолете

Накануне новогодних праздников двое граждан России были задержаны в Китае за нарушение правил безопасности на борту воздушного судна. Как следует из сообщения российского дипломатического представительства в Пекине, причиной ареста стало курение во время полета.

Инцидент произошел за неделю до наступления Нового года. В посольстве акцентировали внимание на строгости китайского законодательства в данной сфере: запрет на курение распространяется на все без исключения этапы авиарейса — от стоянки до посадки, а также на все помещения лайнера, включая санитарные зоны.

За подобное нарушение в КНР предусмотрены серьезные санкции: административный арест сроком до 15 суток, существенный денежный штраф, а также включение в систему запретов на перелеты. Нарушителей вносят в специальный реестр недобросовестных пассажиров, что может привести к ограничению на покупку билетов на рейсы китайских авиакомпаний на период до одного года.

