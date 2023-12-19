Новогодний стол обойдется россиянам дороже на 9%

Подсчеты велись с учетом последних данных Росстата и актуальных цен на продукты из открытых источников.

Подорожание праздничного стола в 2023 году связано не только с ростом цен на яйца. Как выяснили журналисты KP.RU, морковь и свекла опередили инфляцию, показав рост цен на 19% и 17% соответственно. Треска и другие виды рыб обойдутся дороже на 9%.

Яйца под майонезом теперь готовить на 37% накладнее, чем в 2022 году. Запеченная курица с картофелем выйдет на +24%. За отечественное шампанское россияне отдадут на 6% больше, чем в прошлом декабре.

Главный ароматный фрукт Нового года, мандарин, тоже удивляет ценами: рост составил почти 46%, если сравнивать с 2022 годом.

Однако не обошлось и без положительных изменений: картофель стал дешевле на 11%, а бутерброды с икрой остались доступными, показав рост всего в +3%. Аналогичные показатели и у водки.

Заливная рыба стоит на 15% больше, оливье и селедка под шубой — на 8% и 5% соответственно. Салаты буквально идут вслед за уровнем инфляции.

Таким образом, общее подорожание новогоднего стола, в среднем, составило 9%.