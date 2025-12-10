Новогодняя ловушка: названы главные уловки для покупателей в праздничный сезон

В преддверии Нового года торговые сети разворачивают грандиозную кампанию, цель которой — не просто продать, а увлечь, очаровать и подтолкнуть покупателя к незапланированным тратам. И пока люди составляют список продуктов для оливье, маркетологи уже давно составили свой, куда более сложный план по увеличению среднего чека. По словам эксперта по кросс-маркетингу Лейсан Шамсутдиновой, передает RuNews24.ru , первый ход — это растягивание праздничного сезона.

Многие супермаркеты начинают продажи еще в октябре, чтобы превратить единовременную декабрьскую атаку в многомесячный марафон покупок. Это позволяет увеличить прибыль в два-три раза, ведь за долгий срок потребитель успевает купить не только обязательные продукты, но и множество милых безделушек, создающих «атмосферу».

Следующий шаг — тотальный захват внимания. Товары размещают не логично, а эффектно: на специальных палетах, в стилизованных корзинках и на дисплеях. Это провоцирует импульсные покупки — те самые, когда рука сама тянется к блестящему шарику или банке эксклюзивного печенья. Здесь же работают акции по типу «3 по цене 2» или собранные подарочные наборы, которые создают иллюзию выгодной сделки и заодно помогают магазину сбыть менее ходовой товар.

Однако истинным оружием массового поглощения является нейромаркетинг — воздействие на подсознание через органы чувств. Многие потребители признаются, что совершали спонтанные покупки. И неслучайно: праздничная музыка, запах хвои, мандаринов или свежей выпечки — все это не просто фон. Это мощные триггеры, которые обходят рациональное мышление и напрямую обращаются к эмоциям, создавая ощущение праздника, уюта и ностальгии.

Таким образом, волшебство новогоднего шопинга оказывается тщательно срежиссированным спектаклем. Стоимость сезонных товаров часто изначально завышена, чтобы позднее появившиеся «скидки» казались особенно щедрыми. А креативные выкладки и ароматы работают на то, чтобы перевести покупателя в состояние эмоционального вовлечения, когда решения принимаются почти автоматически.

