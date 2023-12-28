Новогодняя мечта школьника из Мариуполя исполнилась благодаря акции «Елка желаний»
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Новогодняя мечта школьника из Мариуполя исполнилась благодаря акции «Елка желаний». Тринадцатилетний Владислав Швец хотел получить в подарок профессиональный микрофон.
Шарик, на котором было написано желание мальчика, снял с новогодней елки в Доме правительства Подмосковья глава Химок Дмитрий Волошин. Он исполнил мечту подростка.
Владислав рассказал, что узнал об акции «Елка желаний» давно, когда в ней приняли участие его родные. В этом году с участием в мероприятии ему помогла школа.
«Я выбрал именно этот подарок, потому что я очень давно хотел общаться с другими людьми из других стран, других городов России. Мне исполнили эту мечту, я очень сильно благодарен. Буду использовать микрофон для общения с другими людьми. Я в будущем хочу стать медиком, помогать людям со здоровьем», - рассказал мальчик.