Новогодняя мечта школьника из Мариуполя исполнилась благодаря акции «Елка желаний»

«Я выбрал именно этот подарок, потому что я очень давно хотел общаться с другими людьми из других стран, других городов России. Мне исполнили эту мечту, я очень сильно благодарен. Буду использовать микрофон для общения с другими людьми. Я в будущем хочу стать медиком, помогать людям со здоровьем», - рассказал мальчик.