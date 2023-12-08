Новогодняя выставка открывается в пушкинской «Усадьбе «Мураново»
Фото: [fambio.ru]
В пушкинском музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» открывается новогодняя выставка «Щелкунчик. Большая история».
Экспозиция стала совместным проектом нескольких учреждений Москвы и Московской области: мурановского музея, музея Большого театра, клинского музея-заповедника имени Петра Ильича Чайковского, школы-студии МХАТ. Также в проекте принял участие коллекционер Михаил Савостюк.
Организаторы построили выставку вокруг произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана об истории одного из символов Нового года, Щелкунчика, и ее интерпретаций в мире балета. Всего гости экспозиции смогут увидеть более четырех десятков экспонатов разных годов. Организаторы собрали все, связанное с Щелкунчиком: балетные костюмы, афиши, театральные программы разных годов.
Помимо этого, в рамках мероприятия пройдет ряд развлекательных программ: квесты и мастер-классы.