Новогодняя выставка открывается в пушкинской «Усадьбе «Мураново»

Экспозиция стала совместным проектом нескольких учреждений Москвы и Московской области: мурановского музея, музея Большого театра, клинского музея-заповедника имени Петра Ильича Чайковского, школы-студии МХАТ. Также в проекте принял участие коллекционер Михаил Савостюк.

Организаторы построили выставку вокруг произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана об истории одного из символов Нового года, Щелкунчика, и ее интерпретаций в мире балета. Всего гости экспозиции смогут увидеть более четырех десятков экспонатов разных годов. Организаторы собрали все, связанное с Щелкунчиком: балетные костюмы, афиши, театральные программы разных годов.

Помимо этого, в рамках мероприятия пройдет ряд развлекательных программ: квесты и мастер-классы.