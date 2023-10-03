Новорожденная панда из московского зоопарка скоро сможет видеть

Как пишет агентство «РИА Новости» , она откроет глаза предположительно через пять дней. Информация об этом также поступила от Светланы Акуловой. Гендиректор опубликовала соответствующую запись на странице в социальных сетях.

Известно, что беременность взрослой самки занимает от 95 до 160 дней из жизни панды. Обычно новорожденный детеныш весит от 90 до 130 граммов. Но такое чудо случается не часто, ведь самка может зачать потомство только один раз в год. А сезон размножения у больших панд приходится на весенний период.

Сообщается, что во вторник, третьего октября, был проведен плановый осмотр малыша. Детеныш и его мама чувствуют себя отлично, что не может не радовать. Остается надеяться, что положительная динамика сохранится и на протяжение всего взросления новорожденного животного.