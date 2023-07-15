Новосибирские власти пообещали достроить четвертый мост через Обь еще в этом году
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Он должен быть готов еще до конца 2023 года. Затем, примерно на протяжении квартала, будут проходить всякие проверки и бумажные согласования. Уже весной 2024 года объект будет полностью введен в эксплуатацию.
О наличии таких планов журналистов ТАСС заверил Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
«Окончание работ - в 2023 году. Потом начнется проверка Ростехнадзора, документы, ввод, и так далее», - заявил он.
Итоговую стоимость строительства данного объекта министр оценил в 44,6 миллиарда рублей. Такая сумма получилась после выделения дополнительных 7 миллиардов, которые поступили от правительства РФ из-за подорожания в прошлом году строительных материалов.