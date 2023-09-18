Новостройка с автостоянкой, кладовыми и трансформаторной подстанцией появится в Мытищах

В Мытищах продолжается строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенной автостоянкой для автомобилей. Инспекторы областного Главгосстройнадзора проверили ход работ, сообщили в ведомстве.

Сейчас строители выполняют монолитные работы, работы по устройству наружных сетей и другие. Жилой дом будет состоять из семи секция, он рассчитан на 781 квартиру. Помимо автостоянки, здесь разместят собственную пристроенную трансформаторную подстанцию, а на подземном этаже — кладовые для жильцов. Завершение работ запланировано на четвертый квартал 2025 года.

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