По данным Центробанка, разрыв между ценами на новостройки и жилье на вторичном рынке в ЦФО по итогам третьего квартала достиг 84%. Средняя стоимость 1 кв. м в новых проектах составила около ₽300 тыс., на вторичном рынке — ₽163 тыс. По стране различие оценивается в 61%, сообщают «Известия».

Основным фактором роста разрыва специалисты называют значительную долю льготной ипотеки, которая в октябре достигла 76% от всех выданных жилищных кредитов. Наиболее заметную динамику демонстрирует семейная ипотека, объем выдач которой вырос до 329 млрд ₽.

По оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, действующие меры господдержки преимущественно направлены на рынок новостроек, что позволяет застройщикам удерживать повышенный ценовой уровень. Дополнительным сдерживающим фактором остается проектное финансирование: средства дольщиков размещаются на эскроу-счетах, а сами стройки ведутся на кредитные ресурсы. Снижение цен в таких условиях ухудшает рентабельность проектов.

Ранее сообщалось о том, что в 2027 году цены на жилье могут вырасти выше инфляции — на 10–15%.