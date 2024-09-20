Новостройку для переселенцев из аварийного жилья построили в Дмитровском округе

В поселке Некрасовский Дмитровского округа завершилось строительство девятиэтажного жилого дома, куда смогут переехать переселенцы из аварийного жилья, сейчас рабочие выполняют пусконаладку инженерных сетей и проверку оборудования. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что в новых квартирах уже выполнили полную отделку, туда переедут 220 семей (более 580 человек). Пока они проживают в аварийных домах в микрорайоне Трудовая № 1-17, 20-23 и улице Свобода, д. 1, 2, 5, 12. В общей сложности здесь расселят более 13 тысяч квадратных метров жилья. Напомним, что работы проходят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

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