Новоуренгойские врачи провели уникальную операцию на щитовидной железе

Операция по удалению доли щитовидной железы с помощью эндоскопа была проведена онкологом Русланом Чупиным и хирургом Камилем Магомеджановым. Для проникновения к щитовидке специалисты сделали небольшой разрез в нижней части шеи и «ювелирно» удалили пораженную долю.

Примечательно, что операция стала не только уникальной для новоуренгойской больницы, но и заняла лишь 30 минут. Пациентке предстоит восстанавливаться от трех до семи дней.

Теперь коллектив медучреждения планирует включить эту операцию в регулярную практику. Для этого есть все необходимое: профессионалы своего дела и современное оборудование.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи изъяли из носа пациентки «камень» размером с перепелиное яйцо.