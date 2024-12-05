Новоуренгойские врачи провели уникальную операцию на щитовидной железе
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В газовой столице ЯНАО впервые провели эндоскопическую гемитиреоидэктомию 50-летней северянке. Операция прошла успешно и стала очередным достижением опытных хирургов, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Операция по удалению доли щитовидной железы с помощью эндоскопа была проведена онкологом Русланом Чупиным и хирургом Камилем Магомеджановым. Для проникновения к щитовидке специалисты сделали небольшой разрез в нижней части шеи и «ювелирно» удалили пораженную долю.
Примечательно, что операция стала не только уникальной для новоуренгойской больницы, но и заняла лишь 30 минут. Пациентке предстоит восстанавливаться от трех до семи дней.
Теперь коллектив медучреждения планирует включить эту операцию в регулярную практику. Для этого есть все необходимое: профессионалы своего дела и современное оборудование.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи изъяли из носа пациентки «камень» размером с перепелиное яйцо.