Новоуренгойские врачи спасли роженицу из Антипаютинской тундры

В газовой столице ЯНАО медики спасли две жизни: женщина и ее ребенка. Роженицу срочно эвакуировали вертолетом санавиации из Антипаютинской тундры, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на «Ямал. Официально».

Северянку Луизу Ядне доставили в перинатальный центр Нового Уренгоя вертолетом, а затем отправили на операционный стол. Перед врачами была поставлена серьезная задача: спасти жизнь матери и ее ребенка. Это с успехом сделали акушеры-гинекологи Оксана Шпилевая, Алла Куницкая и Елена Антонюк, а также анестезиологи-реаниматологи Андрей Пятаков и Надежда Овчинникова. Последние проводили переливание крови пациентке.

Как оказалось, плод принял поперечное положение, а плацента вросла в рубец от прошлого кесарева сечения. На операцию ушло много часов, но она прошла благополучно. Пациентка из тундры родила здорового мальчика и выжила благодаря профессионалам новоуренгойской больницы.

Ранее сообщалось, что врачи в подмосковном Орехово-Зуево спасли пенсионера с крупными кистами.