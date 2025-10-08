Новую аферу с «гарантированным выигрышем» запустили в Сети

В России зафиксирована новая волна мошенничеств, связанных с обещаниями легкого обогащения. Гражданам предлагают приобрести секретные методики, которые на деле оказываются финансовыми пирамидами. Об этом сообщило РИА Новости .

Схема работает через рассылку электронных писем. В них злоумышленники размещают ссылку на канал в мессенджере, где якобы раскрывается проверенный алгоритм гарантированного выигрыша в лотереях. Важное условие — за доступ к этой ценной информации требуется оплата.

После перечисления денег пользователь действительно попадает в закрытый чат. Однако вместо заветной стратегии его ждет новое предложение. Ему рекомендуют начать зарабатывать на продаже доступа к этому же каналу другим людям. Таким образом, человека фактически вовлекают в классическую пирамиду, где доход зависит не от лотерей, а от привлечения новых участников.

