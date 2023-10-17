Новую аптеку открыли в деревне Малое Толбино городского округа Подольск

В подольской деревне Малое Толбино открыли аптеку. Так, представители администрации городского округа прислушались к просьбам жителей, которые были озвучены на личных приемах.

Аптечный пункт был в поселении и до этого, однако он не предоставлял обширный ассортимент медикаментов. Помимо этого, данная аптека была открыта не весь рабочий день, что очень затрудняло жизнь. Например, людям приходилось ехать в другие населенные пункты за препаратами.

Теперь у жителей деревни есть аптека, которая работает до девяти часов вечера и располагает обширным выбором лекарственных средств с услугой доставки их на дом. Планируется, что эта аптека будет востребована и среди жителей других деревень и поселков, например, Никулино или Молодежный. Всего клиентами новой аптеки могут стать свыше четырех сотен человек.